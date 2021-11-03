Nesrin Cavadzade'yi sinirlendiren soru!

Yeni bir diziye başlayan Nesrin Cavadzade, "Reyting korkusu var mı?" sorusunu, “Benim yok ama onu yapımcıya sormak lazım” yanıtını verdi.Posta'da yer alan habere göre; Antakya'da çekilen ‘Kalp Yarası’nda oynayan sevgilisi Gökhan Alkan’la pek fazla görüşemediğini söyleyen oyuncu, “Arada Antakya’ya onu ziyarete gidiyorum. Yemekleri, kültürü çok güzel” dedi.“Yazın evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna ise sinirlenen 39 yaşındaki güzel, “Benden önce siz öğreneceksiniz zaten” karşılığını verdi. (Kaynak: posta.com.tr)