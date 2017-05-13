Nesrin Cevadzade'den direk dansı!

Magazin - 13 Mayıs 2017 16:03

Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, 'Ucuz Heyecanlar' isimli tiyatro oyununda sahnelediği direk dansının görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Nesrin Cevadzade'nin paylaşımı kısa sürede on binlerce kez izlendi.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: