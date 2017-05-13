Nesrin Cevadzade'den direk dansı!

Nesrin Cevadzade'nin direk dansı sosyal medyayı salladı!

Magazin - 13 Mayıs 2017 16:03
Nesrin Cevadzade'den direk dansı!
Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, 'Ucuz Heyecanlar' isimli tiyatro oyununda sahnelediği direk dansının görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Nesrin Cevadzade'nin paylaşımı kısa sürede on binlerce kez izlendi.

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