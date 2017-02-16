Nicki Minaj’dan olay poz!

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj’dan seksi poz..

Dünya Magazin - 16 Şubat 2017 17:27
Instagram'da 70 milyondan fazla takipçisi olan Nicki Minaj, seksi bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Nicki Minaj'ın "Oyundan ayrılmayı düşünen ama geç kalan striptizci gibi" notuyla paylaştığı bu kare 750 Binden fazla beğeni aldı.

Minaj bu fotoğrafına takipçisinden gelen fotoğrafı da kendi sayfasında paylaştı.


Nicki Minaj'ın kıyafeti olay oldu!

Nicki Minaj'ın kıyafeti olay oldu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nicki Minaj, poz,

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Jennıfer Lopez'den Drake itirafı
  • Shaık'ın Sevgililer Günü pozu!
  • 59. Grammy Ödülleri kırmızı halısı
  • Kendall Jenner'dan olay paylaşım
  • Krupa'dan banyoda hayat dersi
  • Tüm gözler Adrıana'da
  • Dünya bunları konuşuyor
  • Belluccı'den olay pozlar
  • Kylıe Jenner'ın olay paylaşımları
  • Ünlü çift aşka geldi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!
  • Rıza Esendemir'in yeni aşkı!
  • Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
  • Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz, Acun Ilıcalı'ya verdiği sözü tuttu!
  • Gelin adayı Hanife geri döndü
Reytinglerin galibi hangisi oldu?

EN POPÜLER HABERLER

  • Beren Saat'i üzen haber!
  • Avatar Atakan'a şok! Savcılık harekete geçti!
  • Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!
  • Çağatay Ulusoy imaj tazeledi!
  • Otilia'dan Sinan Akçıl'a aşk ilan!
  • Cansu Dere ve Cem Yılmaz aynı karede…
  • Murat Boz, Acun Ilıcalı'ya verdiği sözü tuttu!
  • Fulin'den Aleyna Tilki'ye sert cevap!
Beren Saat'i üzen haber!