Nicki Minaj’dan olay poz!

Dünya Magazin - 16 Şubat 2017 17:27

Nicki Minaj'ın kıyafeti olay oldu!

Instagram'da 70 milyondan fazla takipçisi olan Nicki Minaj, seksi bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.Nicki Minaj'ın "Oyundan ayrılmayı düşünen ama geç kalan striptizci gibi" notuyla paylaştığı bu kare 750 Binden fazla beğeni aldı.Minaj bu fotoğrafına takipçisinden gelen fotoğrafı da kendi sayfasında paylaştı.