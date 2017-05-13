Nicole Kidman, Bodrum'da otel açılışı yaptı

Hollywood starı Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, Bodrum'da otel açılışı yaptı.

Magazin - 14 Mayıs 2017 00:15
Nicole Kidman, Bodrum'da otel açılışı yaptı
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bir otelin açılışı, dünyaca ünlü Hollywood starı Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın da katılımıyla yapıldı.

Açılış töreni, Holywood yıldızı Nicole Kidman'ın gelişiyle başladı. Milas- Bodrum Havalimanı'na özel jetle gelen Kidman, daha sonra VIP araçlarla otele geldi. Kırmızı halıda yürüyen Kidman için geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

SEÇKİN KONUKLAR KATILDI
Açılışa dünyanın dört bir yanından çok seçkin 400 davetli katıldı. Birçok ülkeden gelen davetlilerin arasında Dubai ve Suudi Arabistan prenslerinin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, İngiltere'nin önde gelen sinema dünyasının yöneticileri, mankenler ve sinema sanatçıları da geccede buluştu. Amerikan gösteri ve caz grubunun konserlerinin yanı sıra dans gösterileri nefesleri kesti.

Davete katılanların şıklıkta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. Nicoke Kidman, saat 20.00'de, otel yöneticileri ile yemeğe geçti. Yemekte laos balığı, ahtapot salatası ve kalamar dolması yiyen Kidman'ın kırmızı şarap içtiği görüldü. Açılış geccesinde ilerleyen saatlerde dünyaca ünlü Ramy Ayach Lou ile DJ Doğuş Çabakçor'un da sahne alacağı belirtildi.

Öte yandan Kidman'ın Bodrum'da kaç gün kalacağı ve ne yapacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

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(DHA)
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