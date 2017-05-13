Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bir otelin açılışı, dünyaca ünlü Hollywood starı Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın da katılımıyla yapıldı.
Açılış töreni, Holywood yıldızı Nicole Kidman'ın gelişiyle başladı. Milas- Bodrum Havalimanı'na özel jetle gelen Kidman, daha sonra VIP araçlarla otele geldi. Kırmızı halıda yürüyen Kidman için geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
SEÇKİN KONUKLAR KATILDI
Açılışa dünyanın dört bir yanından çok seçkin 400 davetli katıldı. Birçok ülkeden gelen davetlilerin arasında Dubai ve Suudi Arabistan prenslerinin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, İngiltere'nin önde gelen sinema dünyasının yöneticileri, mankenler ve sinema sanatçıları da geccede buluştu. Amerikan gösteri ve caz grubunun konserlerinin yanı sıra dans gösterileri nefesleri kesti.
Davete katılanların şıklıkta birbirleriyle yarıştıkları görüldü. Nicoke Kidman, saat 20.00'de, otel yöneticileri ile yemeğe geçti. Yemekte laos balığı, ahtapot salatası ve kalamar dolması yiyen Kidman'ın kırmızı şarap içtiği görüldü. Açılış geccesinde ilerleyen saatlerde dünyaca ünlü Ramy Ayach Lou ile DJ Doğuş Çabakçor'un da sahne alacağı belirtildi.
Öte yandan Kidman'ın Bodrum'da kaç gün kalacağı ve ne yapacağıyla ilgili bilgi verilmedi.
(DHA)
Nicole Kidman, Bodrum'da otel açılışı yaptı
Hollywood starı Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, Bodrum'da otel açılışı yaptı.Magazin - 14 Mayıs 2017 00:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nicole Kidman, Hollywood yıldızı, Bodrum
MAGAZİN HABERLERİ
- Survivor'da haftanın ilk eleme adayları belli oldu!
- Survivor'da haftanın ilk eleme adayları belli oldu!
- Seda Akgül'ün havuzda kitap okuma keyfi!
- Ajda Pekkan taktı, moda oldu!
- Merve Çağıran ve Ahu Yağtu pişti oldu
- Hande Erçel'e reklam teklifi yağıyor ama...
- Eser Yenenler paylaştı, yorum gecikmedi...
- Deniz Seki: Hayatımda ilk kez çocuk sahibi olmak istiyorum
- Paris Jackson'dan çırılçıplak paylaşım!
- Serenay Sarıkaya'dan ateşli sahne!