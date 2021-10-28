Nika Nm’in ilk single’ı “Hep Aksi” yayında!

“Hep Aksi”nin video klibi, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekildi. Klipte birbirinden iddialı kostümlerle kamera karşısına geçen Nika Nm, dans konusundaki hünerlerini de sergiledi.Şarkıcının kendi YouTube kanalında yayınladığı çalışma, müzikseverlerden tam not aldı. Hem şarkıya hem de klibe övgü dolu yorumlar yağdı. Bu ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Nika Nm, “Kariyerime iyi bir başlangıç yaptım. Başarı çıtasını her yeni çalışmada biraz daha yükselteceğim” dedi.