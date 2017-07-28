Nil Karataş'ın Hülya Avşar hayali!

Müzik - 28 Temmuz 2017 13:14

Nişantaşı Caddelerinde ve Göksu'da çekilen klipte sanatçı, yorumcu kimliğiyle ve güzelliğiyle dikkat çekti. Yeni konserlerinin reklam afişleri için Selim Akar'ın imaj danışmanlığında objektiflere poz veren Nil; ‘artık Nil Zamanı’ dedi.Karataş klip çekimleri ve yeni imajı için 100.000 TL ödediğini söylüyor... O ses Türkiye'de Hülya Avşar'ın takımında yarışan sanatçı; ‘Hülya Avşar ile düet yapmak en büyük hayalim.’ dedi.