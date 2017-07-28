Nişantaşı Caddelerinde ve Göksu'da çekilen klipte sanatçı, yorumcu kimliğiyle ve güzelliğiyle dikkat çekti. Yeni konserlerinin reklam afişleri için Selim Akar'ın imaj danışmanlığında objektiflere poz veren Nil; ‘artık Nil Zamanı’ dedi.
Karataş klip çekimleri ve yeni imajı için 100.000 TL ödediğini söylüyor... O ses Türkiye'de Hülya Avşar'ın takımında yarışan sanatçı; ‘Hülya Avşar ile düet yapmak en büyük hayalim.’ dedi.
Nil Karataş'ın Hülya Avşar hayali!
Gümbür Gümbür” maxi single çalışması ile radyo listelerine hızlı bir giriş yapan Nil Karataş Gümbür Gümbür adlı şarkısına İrem Haykır yönetmenliğinde klip çekti...Müzik - 28 Temmuz 2017 13:14
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