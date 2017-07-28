Nil Karataş'ın Hülya Avşar hayali!

Gümbür Gümbür” maxi single çalışması ile radyo listelerine hızlı bir giriş yapan Nil Karataş Gümbür Gümbür adlı şarkısına İrem Haykır yönetmenliğinde klip çekti...

Müzik - 28 Temmuz 2017 13:14
Nil Karataş'ın Hülya Avşar hayali!
Nişantaşı Caddelerinde ve Göksu'da çekilen klipte sanatçı, yorumcu kimliğiyle ve güzelliğiyle dikkat çekti. Yeni konserlerinin reklam afişleri için Selim Akar'ın imaj danışmanlığında objektiflere poz veren Nil; ‘artık Nil Zamanı’ dedi.

Karataş klip çekimleri ve yeni imajı için 100.000 TL ödediğini söylüyor... O ses Türkiye'de Hülya Avşar'ın takımında yarışan sanatçı; ‘Hülya Avşar ile düet yapmak en büyük hayalim.’ dedi.


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • 40 derece sıcakta böyle giyindi
  • Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı!
  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
  • Özcan Deniz omzunda kadın ayağı ile fotoğraf paylaşınca...
  • "Kucağımda büyüdüler"

40 derece sıcakta böyle giyindi

MÜZİK HABERLERİ

  • Sıla'dan muhteşem kapanış
  • 'Bana Deli Diyorlar' yenilendi
  • Deniz üstünde ilk film konseri...
  • "Çuval" Ibiza'ya gidiyor
  • Yeni klibinden ilk görüntüler!
  • Çabakçor ve Ümit Besen düeti
  • Ömür'ün 'Gecce Hayvanı'na rekor
  • Ebru Keskin’den Türkçe albüm!
  • Bora Duran delirdi!
  • Ömür Gedik'in tescilli yakışıklısı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!
  • Ashley Graham'ın dolgun gururu!
  • Uğur Pektaş'tan barışma paylaşımı!
  • Şeyma Subaşı'dan estetik ve Photoshop cevabı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Gonca Akkuş, Uğur Akkuş'a 4 ay yaklaşamayacak!
  • Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih dizisinde yeni gelişme!