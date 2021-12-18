Nilperi Şahinkaya’ya korona şoku!

Daha önce Gonca Vuslateri’nin adının geçtiği ‘Nasıl Fenomen Oldum’ adlı dijital dizide oynayan Nilperi Şahinkaya’nın koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre beIN Connect için çekilen dizinin setinde önce makyözün korona olduğu ancak durumun gizli tutulduğu iddia edildi.Nilperi Şahinkaya kendisinin de koronaya yakalandığını öğrenince sette başka bir vakanın daha olduğunu öğrendiği ve büyük şok yaşadığı öne sürüldü.