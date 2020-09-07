Nisa Bölübaşı'nın Barış Murat Yağcı'yı öpmesi sosyal medyada olay oldu!

Aşk iddialarıyla gündeme gelen Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’nın Instagram'a düşen videosu sosyal medyayı salladı. Barış, Nisa’nın yanağına öpücük kondurduğu anları Instagram’dan paylaştı ama hemen sildi. İkilinin o anları gündem oldu.İşte o görüntüler: