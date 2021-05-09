Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı!

KİTAPTAKİ CÜMLELER TEPKİ ÇEKTİ!
Barış Murat Yağcı bugün kitabında yazdığı sözler nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Kitabında, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" ifadelerini kullanan Yağcı'nın bu sözleri tepki çekti.
Barış Murat Yağcı'nın "Yüzlerce kadına yaptım bunu" sözleri tepki çekti
BARIŞ MURAT YAĞCI'YA İKİNCİ ŞOK!
Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Barış Murat Yağcı'ya bir şok da akşam saatlerinde sevgilisinden geldi. Nisa Bölükbaşı, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ayrıldıklarını duyurdu.
İşte o açıklama:
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'ya evlilik teklifi!
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