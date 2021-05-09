Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı!

Barış Murat Yağcı'nın "Yüzlerce kadına yaptım bunu" sözleri tepki çekti

Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'ya evlilik teklifi!

Survivor'ın eski ismi Barış Murat Yağcı bombayı bu videoyla patlattı

Survivor 2020'de yarışan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı adadan döndükten sonra sevgili olmuşlardı. Bir süre ilişkilerini inkar eden çift, öpüşürken görüntülerinin çıkması üzerine aşk yaşadıklarını kabul etmişti. Barış Murat Yağcı yaptığı açıklamada Nisa Bölükbaşı'nın ailesinin bu aşkın duyulmasını istememesi üzerine ilişkiyi sakladıklarını itiraf etmişti.Barış Murat Yağcı bugün kitabında yazdığı sözler nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Kitabında, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" ifadelerini kullanan Yağcı'nın bu sözleri tepki çekti.Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Barış Murat Yağcı'ya bir şok da akşam saatlerinde sevgilisinden geldi. Nisa Bölükbaşı, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ayrıldıklarını duyurdu.İşte o açıklama: