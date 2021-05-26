Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Yağcı, ayrılık sonrası yaptığı yeni açıklamada, "İlişkimiz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitti. Nisa'ya açık kapım yok, çilingir bile açamaz o kapıyı" dedi.
Nisa Bölükbaşı'dan Yağcı'ya cevap gecikmedi:
“Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur.”
Nisa Bölükbaşı'ndan Barış Murat Yağcı'ya olay cevap
Barış Murat Yağcı, ayrıldığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı için “Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir bile açamaz o kapıyı” dedi. Nisa’dan yanıt gecikmedi: “Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur.”
26.05.2021 23:56 Magazin