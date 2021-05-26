Nisa Bölükbaşı'ndan Barış Murat Yağcı'ya olay cevap

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Yağcı, ayrılık sonrası yaptığı yeni açıklamada, "İlişkimiz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitti. Nisa'ya açık kapım yok, çilingir bile açamaz o kapıyı" dedi.Nisa Bölükbaşı'dan Yağcı'ya cevap gecikmedi:“Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur.”