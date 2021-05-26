Nisa Bölükbaşı'ndan Barış Murat Yağcı'ya olay cevap

Barış Murat Yağcı, ayrıldığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı için “Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir bile açamaz o kapıyı” dedi. Nisa’dan yanıt gecikmedi: “Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur.”

26.05.2021 23:56 Magazin

Nisa Bölükbaşı'ndan Barış Murat Yağcı'ya olay cevap Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Yağcı, ayrılık sonrası yaptığı yeni açıklamada, "İlişkimiz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitti. Nisa'ya açık kapım yok, çilingir bile açamaz o kapıyı" dedi.

Nisa Bölükbaşı'dan Yağcı'ya cevap gecikmedi:

“Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur.”

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