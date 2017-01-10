"No: 309" 30. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın başrollerini paylaştıkları No: 309 dizisi, çarşamba akşamı 30. bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi - 11 Ocak 2017 03:00
"No: 309" 30. bölüm özeti, fotoğrafları ve fragmanı!
"No: 309" dizisinin 30. bölümünde;

Emir bebek nihayet dünyaya gelmiştir.. Tüm aile büyük bir heyecan ve mutluluk bunu bu olayı kutlarken, Betül Erol ve Pelinsu cephesinde bu mutluluğun sebebi farklıdır.. Onur ve Lale’nin nikahının sahte olduğunu zannettikleri için heyecanla bunun ortaya çıkmasını beklerler ama sonuç hiç de bekledikleri gibi olmaz. Evliliğin gerçek olduğunu öğrenerek büyük bir hüsrana uğrarlar. Ama pes etmeye niyetleri yoktur. Bu sefer ki hamleleri ne olacaktır?

"NO: 309" Yeni Bölümüyle 11 Ocak Çarşamba 20.00’da FOX’ta..

İşte yeni bölümden kareler;
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

No: 309 30. bölüm fragman
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • "EDHO" neden yayınlanmıyor?
  • Cesur ve Güzel'den şok fragman!
  • Heyecan yaratan dizi!
  • "EDHO" neden yayınlanmıyor?
  • Tatil sonrası büyük şok var!
  • Cesur, büyük bir tuzağın içinde!
  • "İçerde" zirvede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cesur çılgına dönüyor!
  • Meğer daha önce...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • "EDHO" neden yayınlanmıyor? Oktay Kaynarca açıkladı!
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 4. fragmanı yayınlandı!
  • "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet"
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Beklentiler sonuçsuz kaldı!
  • Dubai’de Nurgül Yeşilçay fırtınası!
  • Bir açıklama da Deniz Çakır'dan geldi...
  • Kibariye’den Çağla Şıkel’e çok konuşulacak bacak yorumu
  • Nurella İşte Benim Stilim'den yine mi ayrılıyor?
  • Dünden bugüne Şeyma Subaşı
  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 4. fragmanı yayınlandı!
  • Ece’den 'platonik aşk' haberlerine bir açıklama daha
Beklentiler sonuçsuz kaldı!