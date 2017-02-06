No: 309 34. bölüm özeti ve fotoğrafları

Furkan Palalı ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı No: 309 dizisi 34. bölümü ile ekranlara gelecek.

Dizi - 06 Şubat 2017 16:43
No: 309 34. bölüm özeti ve fotoğrafları
Dizinin 34. bölümünde;

Onur ve Lale ailelerine rol yapmaya devam etmektedirler. Onur Lale’nin gönlünü almak için her yolu denerken, sözleşmeyi iptal etmekte de kararlıdır.. Bunu duyan Yıldız engel olmak için Lale’yle konuşmaya karar verir.. Betül ve Erol ise bu durumdan faydalanıp Onur ve Lale’yi ayırmak için yeni planlar içine girerler. Bu sefer başarılı olabilecekler midir?

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