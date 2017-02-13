No: 309 35. bölüm özeti ve fotoğrafları

Dizi - 13 Şubat 2017 16:04

Başrollerinde Furkan Palalı ve Demet Özdemir'in yer aldığı No: 309'un 35. bölümünde;Onur şirketin kuruluş organizasyonunda Lale’ye sözleşmeyi iptal edeceğini söyler. Onur’un bu adımı Lale’nin iyice yumuşamasına ve Onur’u affetmesine sebep olur.. Yine planları suya düşen Betül ve Pelinsu delirirlerken, tekrar eski mutlu günlerine kavuşan Onur ve Lale sevgililer günü için birbirlerine sürprizler yapmaya karar verirler.. Bu arada diğer çiftleri de sevgiler günü heyecanı sarar..