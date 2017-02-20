No: 309 36. bölüm özeti ve fotoğrafları

Dizi - 20 Şubat 2017 14:49

Çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan ve Demet Özdemir ile Furkan Palalı'nın başrollerinde yer aldığı No: 309 dizisi bu hafta 36. bölümü ile ekranlara gelecek.Dizinin 36. bölüm konusu şöyle:Onur’un uzun zamandır üzerinde çalıştığı projenin lansman hazırlıkları başlamıştır.. Lale Onur’a bu konuda destek olur.. Bu durum Pelinsu ve Erol’un pek hoşuna gitmez. Bu arada Onur ve Lale’nin dadı arayışında olduğunu öğrenen Erol ve Betül bu durumu lehlerine çevirmenin yollarını aramaya başlarlar.. Betül’ün aklına dahiyane bir plan gelir hemen bu planı uygulamaya koyarlar.. Bu sefer planlarında başarılı olabilecekler midir.