No: 309 36. bölüm özeti ve fotoğrafları

No: 309 bu hafta 36. bölümü ile ekranlara gelecek.

Dizi - 20 Şubat 2017 14:49
No: 309 36. bölüm özeti ve fotoğrafları
Çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan ve Demet Özdemir ile Furkan Palalı'nın başrollerinde yer aldığı No: 309 dizisi bu hafta 36. bölümü ile ekranlara gelecek.

Dizinin 36. bölüm konusu şöyle:

Onur’un uzun zamandır üzerinde çalıştığı projenin lansman hazırlıkları başlamıştır.. Lale Onur’a bu konuda destek olur.. Bu durum Pelinsu ve Erol’un pek hoşuna gitmez. Bu arada Onur ve Lale’nin dadı arayışında olduğunu öğrenen Erol ve Betül bu durumu lehlerine çevirmenin yollarını aramaya başlarlar.. Betül’ün aklına dahiyane bir plan gelir hemen bu planı uygulamaya koyarlar.. Bu sefer planlarında başarılı olabilecekler midir.


FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Dünyaya açıldı!
  • Ekranlara böyle veda edecekler!
  • İçerde'den heyecan dolu fragman
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ve ortaya çıktı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Gerçekte kim olduğu ortaya çıktı!
  • "İçerde"nin yeni tanıtımı yayınlandı!
  • Yıldızlar Şahidim bitiyor

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum
  • Aşk Laftan Anlamaz veda ediyor
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İçerde 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • "İçerde" dünyaya açıldı!
  • Serenay Sarıkaya: Söz verdim o gecceyi anlatmam!
  • Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Serenay Sarıkaya: Miray Daner’e bayılıyorum

EN POPÜLER HABERLER

  • Gökçe Bahadır'dan sevgilisine öpücük yağmuru!
  • İşte gün değiştirmesini istediğiniz dizi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlilik yıl dönümü kutlaması
  • Tarkan'dan bilet isteyenlere tokat gibi yanıt!
  • Irina Shayk'tan Mert Alaş'a doğum günü mesajı!
  • Cem Yılmaz: Komedyenin arkadaşı azdır
  • Hadise'den doğum günü mesajı!
  • Amine Gülşe'den Mesut Özil'e yasak!
Gökçe Bahadır'dan sevgilisine öpücük yağmuru!