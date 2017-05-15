No: 309 dizisi çarşamba akşamı 48. bölümü ile ekranlara gelecek.
Dizinin yeni bölümünde;
Onur ve Lale terapistin verdiği görev doğrultusunda Ağva’ya giderler.. Hipnoz yüzünden kötü biri olan Filiz’in onları yalnız göndermeye niyeti yoktur. Hemen Erol’u da yanına alarak peşlerine takılır. Plan ve program içine girerler.. Bu arada Onur ve Lale için özel bir yer olan Ağva‘da aralarındaki buzlar kısa sürede erimeye başlar. Bu tatil onları tekrar bir araya getirmeyi başarabilecek midir?
48. bölümden kareler:
No: 309 48. bölüm özeti
Furkan Palalı ile Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı no: 309 48. bölümüyle ekrana gelecek.Dizi - 15 Mayıs 2017 17:34
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Bağlantılar: No: 309, Demet Özdemir, Furkan Palalı
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