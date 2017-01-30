No: 309 dizisinin 33. bölüm özeti ve fotoğrafları!

Başrollerinde Furkan Palalı ile Demet Özdemir'in yer aldığı No: 309 bu hafta 33. bölümü ile ekranlara gelecek.

Magazin - 30 Ocak 2017 16:11
No: 309 dizisinin 33. bölüm özeti ve fotoğrafları!
Dizinin yeni bölümünde; Onur’u karşısında gören Lale şok olmuştur ne diyeceğini bilemez.. Lale’nin bu durumunu fırsat bilen Onur sanki hiçbir şey olmamış gibi eve girer ve Songül’e şehir dışından erken döndüğünü söyler.. Bu emri vaki karşısında deliye dönen Lale, Songül’e her şeyi anlatmaya karar verir.. Ama beklemedik olaylar bu sefer Onur ve Lale’nin birbirlerinden ayrılmalarını izin vermez..

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