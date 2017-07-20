No: 309 final mi yapacak? Yapımcısı açıkladı!

"No: 309"un final yapacağına dair basında yer alan haberler üzerine diziyle ilgili yapımcıdan açıklama var.

Dizi - 20 Temmuz 2017 22:30
No: 309 final mi yapacak? Yapımcısı açıkladı!
Fox TV'de ekrana gelen "No: 309"un final yapacağına dair basında çıkan haberler üzerine dizinin yapımcısından açıklama geldi.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Haberler internet sitesinde ve milliyet cadde internet sayfasında çıkan haber yalandır..." dedi.

Başrollerinde Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın yer aldığı 'No: 309', geçtiğimiz yaz başlamıştı.

Çarşamba akşamları yayınlanan dizi, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da yayınlandığı günde reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Faruk Turgut, daha önce de Twitter hesabından "No: 309 dizimiz 2 Ağustos'a kadar yani 59. bölüm yayınlanacak, Temmuz ayında yayılanacak, 55, 56, 57, 58 bölüm reytingine göre sezondaki durumu netleşecek." açıklamasını yapmıştı.

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