No: 309'a sürpriz konuk!

No: 309 dizisine bu hafta Yavuz Seçkin konuk olacak.

Dizi - 08 Mayıs 2017 20:00
No: 309'a sürpriz konuk!
Çarşamba akşamları Fox TV'de ekrana gelen No: 309 dizisinin bu hafta 47. bölümü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümüne ünlü komedyen Yavuz Seçkin konuk olacak.

No: 309'un 47. bölümünde:

Onur ve Lale boşanacaklarını düşünürken büyük bir sürprizle karşılaşırlar. Hakim, Onur ve Lale’nin aile terapistine gitmelerine karar vermiştir. Bu karar Onur ve Lale’yi mutsuz ederken, özellikle Songül ve Yıldız’ı çok mutlu eder. Onlar için bir umut doğmuştur. Onur ve Lale mecburen terapiste gitmeye ve onun verdiği görevleri yerine getirmeye başlarlar. İlk görevleri ilişkilerine baştan başlamak olacaktır.

10 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de ekrana gelecek 47.bölümde, aile terapisti rolüyle No:309’a ünlü TV programcısı ve oyuncu Yavuz Seçkin konuk olacak.

No: 309 49. bölüm fotoğrafları...
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