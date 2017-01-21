No: 309'da barış sağlanacak mı?

Çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan No: 309 dizisi 32. bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizi - 21 Ocak 2017 16:25
No: 309'da barış sağlanacak mı?
Dizinin yeni bölümünde;

Lale Onur’un şehir dışında olduğu yalanını sürdürürken, Onur Lale ile barışmanın ve onun gönlünü almanın yollarını aramaktadır. Ona bu konuda Kurtuluş yardım etmek ister. Bu arada evi terk eden Filiz ve Şadi’yi eve döndürme çalışmaları tam gaz devam etmektedir. Hem Onur Lale cephesinde hem de Erol Filiz cephesinde süren barışma çabaları acaba başarılı olabilecek midir?

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Bağlantılar: No: 309

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