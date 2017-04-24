Başrollerinde Demet Özdemir ile Furkan Palalı'nın yer aldığı No: 309 dizisi Çarşamba akşamı 45. bölümü ile ekranlara gelecek.
Dizinin yeni bölümünde şu olaylar olacak;
İsmet'in, Onur ve Lale'nin evine yerleşmesi üzerine Onur ve Lale arasında bir evcilik oyunu başlar. İkisi de İsmet'in hastalanmasından dolayı vicdan azabı duyar ve o iyileşene kadar araları iyiymiş gibi davranmaya karar verir. Bu durum Yıldız'ı mutlu ederken Betül'ü üzer.. Betül ve Erol İsmet'in hafızası yerine gelsin diye, çeşitli yollar aramaya başlar. Bu arada Filiz'in ikizleri dünyaya gelir. Erol ve Filiz ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşar... Onur ve Lale'nin bu evcilik oyunu acaba gerçeğe dönecek midir?
No: 309'un 45. bölümünde neler olacak?
Çarşamba akşamları Fox TV'de yayınlanan 'No: 309' dizisi tüm hızıyla devam ediyor. 45. bölümü ile ekranlara gelecek dizide yine ilginç olaylar yaşanacak.Dizi - 24 Nisan 2017 14:47
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