No: 309'un akıbeti belli oldu!

Dizi - 03 Mayıs 2017 02:00

Fox TV’de ekrana gelen romantik komedi "No: 309"un akıbetinin ne olacağı konusu belli oldu.Yapımcı Faruk Turgut, duruma açıklık getirdi. Turgut, "Dizimiz No: 309 Temmuz sonuna kadar devam ediyor. Aynı reytingi alırsak dizimiz devam eder. Keyfini çıkarın." dedi."No: 309", 60 bölüm tamamlanacak, ondan sonra dizinin durumu reytinglere göre belirlenecek. Başrollerinde Demet Özdemir, Furkan Palalı ve Sumru Yavrucuk’un bulunduğu yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı dizi, Temmuz ayının sonuna kadar 60 bölümü tamamlamış olacak."No: 309" yeni bölümüyle her Çarşamba 20:00’de Fox TV'de!