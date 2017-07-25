No: 309'un sezon finali ve yeni sezon tarihi belli oldu!

Dizi - 25 Temmuz 2017 22:00

FOX TV’de ekrana gelen "No: 309"un sezon finali ve yeni sezon yayın tarihi belli oldu!"No: 309", 2 Ağustos Çarşamba akşamı 59. bölümüyle sezon finali yapıyor. Yapımcılığını Gold Film – Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Kemal Uzun’un, senaristliğini ise Aslı Zengin’in üstlendiği dizi, 20 Eylül'de yeni sezona başlayacak.Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, konuyla ilgili Twitter hesabından "No: 309, 2 Ağustos'ta 59. bölümüyle sezon finali yapıp 20 Eylül'de (sezonda) yeni sürprizlerle kaldığı yerden devam edecektir." açıklamasında bulundu.Başrollerinde Demet Özdemir, Furkan Palalı Sumru Yavrucuk, Suat Sungur, Özlem Tokaslan, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan gibi isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı iddia edilmiş, yapımcı Faruk Turgut bunu yaptığı açıklama ile yalanlamıştı.