Nokia 3310'un çıkış tarihi açıklandı!

HMD Global'nin Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tanıttığı efsane telefon Nokia 3310'un 24 Mayıs tarihinde İngiltere'de satışa çıkacağı açıklandı.

Teknoloji - 12 Mayıs 2017 20:46
Nokia 3310'un çıkış tarihi açıklandı!
HMD Global, en yaratıcı Instagram takipçilerine dünya çapında bir Yarışma düzenleyerek, kendilerine ait sınırlı üretim Nokia 3310 kabını tasarlama şansı sunduğunu geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Şimdi ise Nokia 3310'un tüketicilerle buluşacağı tarih açıklandı.

HMD Global cihazların ikinci çeyrekte tüketicilere ulaşacağını açıklamıştı. Bunun ardından ise HMD Global, yeni Nokia 3310'un 24 Mayıs'ta İngiltere ve 26 Mayıs'ta Almanya da satışa sunulacağını duyurdu. Hollanda ve Belçika'da ise cihazın 5 Haziran'a piyasaa sunulacağı söyleniyor.

Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken yeni Nokia 3310'un 2.4-inçlik 320 x 240 bir ekrana ve microSD karr ile arttırılabilir 16 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın en önemli özelliği ise 1200 mAh pil ile 22 saat kullanım ömrü sunması. Cihazın arkasında LED flaşlı 2 MP kamera bulunuyor ve S30+ işletim sistemi ile çalışıyor.
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Bağlantılar: HMD Global, Nokia 3310

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