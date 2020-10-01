Norm Ender: "Edis'ten daha popülerim!"

Ünlü rapçi Norm Ender, Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. ‘Konu Kilit' şarkısında “Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?” sözleriyle Edis'e seslenen ve yanıt alamayan rapçi, şöyle konuştu:"Ben Edis’in popülerliğinden faydalanarak şarkı yapmadım. Zaten Edis’ten daha popüler bir adamım. Kalkıp neden ondan faydalanayım? Edis, anlatmak istediğimi güzel tarif eden bir figür. Çünkü kendisi yapmış olduğu müziği, rap tuttuktan sonra bırakıp rap şarkılarına yöneldi. Anlatmak istediğim buydu."