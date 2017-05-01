NTV ve Star TV'ye Victoria's Secret cezası kesildi

RTÜK, dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın reklamı yayınlayan Star TV ve NTV’ye ceza kesti.

Diğer Haberler - 01 Mayıs 2017 19:00

Star ve NTV'de, Yılbaşı geccesinde yayınlanan Victoria's Secret defilesi öncesi bir tanıtım filmine yer verildi. Podyumda iç çamaşırı ile şarkıcılar eşliğinde oynayan mankenin, Türk müziği eşliğinde dans eden görüntüsüne yeraldı. Bu görüntü eşliğinde “Bir gelenek devam ediyor. Victoria's Secret Fashion Show Yılbaşı“ sesine yer verildi.



Dünyaca ünlü iç çamaşır markası Victoria's Secret Türk müziği eşliğinde dans etti, ortalık karıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapan Muhammet Mahmud Ötegen, “Bu reklamda Victoria's Secret Fashion Show mankenleri yer almakta, kıyafetleri ve dansları ile (dansözvari oyunlar) yayınlandıkları saat dilimine bakıldığında uygun olmayan bir içerik olarak bizleri ve aileleri, çocukları rahatsız etmektedir” diyerek RTÜK'e şikayette bulundu. RTÜK de reklamı yayınlayan Star TV ve NTV'ye ceza kesti.



GENÇLERİN AHLAKINI BOZUYOR

RTÜK, hazırladığı raporunda, “Reklam yayını, hem iç çamaşırlı manken görüntüsü içermesi hem de kullanılan geleneksel Türk müziği ve metni ile izleyicilere, Yılbaşı geccesi iç çamaşırı defilesi izlenmesi Türk geleneğiymiş gibi bir imaj içermektedir. Yayınladığı saat itibariyle çocuk ve genç izleyiciler için uygun içerikte olmadığı düşünülmekte olup, tanıtım yapılan programda kullanılan akıllı işaretler de bunu göstermektedir” dedi. Bu reklamdan dolayı “çocuk ve gençlerin gelişimlerinin olumsuz etkileneceğini vurgulayan raporda, yayınların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar veremeyeceği ilkesinden dolayı cezalandırılması istendi. Oy çokluğuyla uyarı cezası verildi.



Kaynak:sozcu.com.tr

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