Nükhet Duru işle tatili birleştirdi!

Önceki gün Gümüşlük'te bir otelin plajında görüntülenen Nükhet Duru, işle tatili birleştirerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Magazin - 30 Temmuz 2017 11:30
Nükhet Duru işle tatili birleştirdi!
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru bikinili görüntülendi.

Sahne programı için Gümüşlük’e giden Nükhet Duru, işle tatili birleştirdi.

Bodrum ziyaretini birkaç gün uzatan sanatçı, önceki gün bir otelin plajında objektife takıldı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu
  • Sevda Demirel: Hande Ataizi'ne bugün olsa yine o tokadı atarım
  • 40 derece sıcakta böyle giyindi
  • Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı!
  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu

MAGAZİN HABERLERİ

  • Mustafa Ceceli'ye eski eşten yasak
  • Pınar Altuğ'dan itiraflar!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Seçkin Piriler yeni aşkını buldu!
  • Acun'dan sürat teknesinde selfıe!
  • Hande Subaşı'nın Çeşme romantizmi
  • Film çekimleri için Rize'ye gittiler!
  • Ebru Şallı'dan taşınma hamlesi!
  • Engin Öztürk'ten yeni dizi müjdesi!
  • Deli Gönül'de ortalık toz duman!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Engin Akyürek'in yeni dizi imajı!
  • Show TV'ye Dünya Güzellerim cezası!
  • Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe müjdesini verdi!
  • Can Bonomo'dan aşk paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ebru Şallı'ya 'Çıplak fotoğraf' davasında ikinci şok
  • Burcu Esmersoy'dan 'Kıyafetime dokunma' paylaşımı!
  • Murat Yıldırım'a Londra'da yoğun ilgi!
Engin Akyürek'in yeni dizi imajı!