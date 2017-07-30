Ünlü şarkıcı Nükhet Duru bikinili görüntülendi.
Sahne programı için Gümüşlük’e giden Nükhet Duru, işle tatili birleştirdi.
Bodrum ziyaretini birkaç gün uzatan sanatçı, önceki gün bir otelin plajında objektife takıldı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Nükhet Duru işle tatili birleştirdi!
Önceki gün Gümüşlük'te bir otelin plajında görüntülenen Nükhet Duru, işle tatili birleştirerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı.Magazin - 30 Temmuz 2017 11:30
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