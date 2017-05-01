Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta Ak Parti Genel Başkanı olacak

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta AK Parti Genel Başkanı olacak" dedi.

Magazin - 01 Mayıs 2017 22:24
Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'ta Ak Parti Genel Başkanı olacak
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Siyasetin gerektiği durumlar ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu'nun revizyonu gündeme gelir ama bugün itibarıyla böyle bir revizyon söz konusu değildir." dedi.

"Bu bölgede, ABD ve Rusya meşru güçler üzerinden ittifaklarını geliştirmek durumundadır." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti devleti, dostlarımızın Türkiye'ye karşı zarar veren bu terör örgütleriyle görüntü vermesini hiç de içine sindirememekte, hiç de hoş karşılamamaktadır."

Kaynak: hurriyet.com.tr
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