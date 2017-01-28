Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Nur Erkoç ve baba olmaya hazırlanan Batuhan Cimilli bebeğinin cinsiyetini öğrendi.
Batuhan Cimilli mutlu haberi Instagram sayfasında takipçileriyle böyle paylaştı.
"Erkek adamın erkek gibi kızı olur. Aşkımızın ilk meyvesi yolda ve kendisi bir prenses. Bu güzel haberi aldığım anı sizlerle paylaşmak istedim. Bizimle beraber bu aşkı yaşayıp heyecanla bebeğimizi bekleyen herkese bizi hiç yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz."
Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programının ilk sezonunda evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli ilk bebekleri için gün sayıyor.Magazin - 29 Ocak 2017 05:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nur Erkoç, Batuhan Cimilli, bebeğin cinsiyeti
MAGAZİN HABERLERİ
- Ünlüler, omurilik felcinin tedavisi için koşuyorlar
- Türk dizileri Hırvatlar'ın yeni gözdesi
- Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
- Tuğba Yurt: Aramızda sadece...
- Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
- Tuba Ünsal'dan sportif paylaşımlar!
- NTV ve Star TV'ye Victoria's Secret cezası kesildi
- Seda Sayan'dan evlilik programına yasak cevabı
- Demet Akalın: Kocam evde çocuk bakıyor
- Kısmetse Olur devam edecek mi? Resmi açıklama geldi..