Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programının ilk sezonunda evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli ilk bebekleri için gün sayıyor.

Magazin - 29 Ocak 2017 05:00
Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Nur Erkoç ve baba olmaya hazırlanan Batuhan Cimilli bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

Batuhan Cimilli mutlu haberi Instagram sayfasında takipçileriyle böyle paylaştı.

"Erkek adamın erkek gibi kızı olur. Aşkımızın ilk meyvesi yolda ve kendisi bir prenses. Bu güzel haberi aldığım anı sizlerle paylaşmak istedim. Bizimle beraber bu aşkı yaşayıp heyecanla bebeğimizi bekleyen herkese bizi hiç yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz."

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?
  • Emilia Clarke film için çırılçıplak soyundu
  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi

İbrahim Erkal neden devlet hastanesine gönderildi?

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ünlü isimlerden çağrı var!
  • Hırvatlar, Türk dizilerinin peşinde!
  • İşte 'Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölüm tarihi...
  • Tuğba, aşk iddialarına cevap verdi
  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • Paylaşımları olay oldu!
  • NTV ve Star TV'ye 'Melek' cezası!
  • Seda Sayan'dan açıklama geldi..
  • "Kocam evde çocuk bakıyor"
  • Kısmetse Olur devam edecek mi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?
  • Kısmetse Olur yayından kaldırıldı!
  • Burak Özçivit, Fahriye Evcen'i kızdırdı!
  • Rüzgar Çetin: Kazadan sonra hayatım değişti!
  • Seda Sayan'dan flaş karar!
  • Cesur ve Güzel final mi yapıyor?
  • Tolga Karel: Türkiye'ye dönmem!
  • RTÜK'ten izdivaç programları için açıklama geldi!
Murat Yıldırım dükkanını kapattı mı?