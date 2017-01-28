Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Magazin - 29 Ocak 2017 05:00

Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Nur Erkoç ve baba olmaya hazırlanan Batuhan Cimilli bebeğinin cinsiyetini öğrendi.Batuhan Cimilli mutlu haberi Instagram sayfasında takipçileriyle böyle paylaştı."Erkek adamın erkek gibi kızı olur. Aşkımızın ilk meyvesi yolda ve kendisi bir prenses. Bu güzel haberi aldığım anı sizlerle paylaşmak istedim. Bizimle beraber bu aşkı yaşayıp heyecanla bebeğimizi bekleyen herkese bizi hiç yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz."