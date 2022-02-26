Nur Fettahoğlu ile Umut Evirgen arasında neler oluyor? Kafa karıştıran fotoğraf

Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı biliniyordu. Fakat geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaşılan bir kare kafaları karıştırdı. Nur Fettahoğlu, Umut Evirgen'le olan fotoğrafını "Sen hep aşkkkk'la" notuyla paylaştı.Ünlü oyuncunun takipçilerinin fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojisi koymaları 'yeni bir aşk mı?' sorusunu akıllara getirdi.Nur Fettahoğlu 8 yıllık eşi ve kızının babası Levent Veziroğlu'ndan 2021 yılında boşanmıştı...