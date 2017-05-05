Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün Bebek'teydi. Oyuncu, önümüzdeki sene ekrana döneceğini müjdeledi.
Fettahoğlu, "Birkaç proje var. Önümüzdeki sene birinde muhakkak olacağım, şimdilik okuyorum" şeklinde konuştu.
Selma Ergeç ve Okan Yalıbık'ın 'Vatanım Sensin'e konuk oyuncu olarak katıldıkları hatırlatılınca Fettahoğlu, "İhtiyaç olursa ben de giderim. Zamansızlıktan bir tek o diziyi izleyebiliyorum" diye konuştu.
Nur Fettahoğlu müjdeyi verdi
Önceki gün Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, hayranlarına müjdeyi verdi.Magazin - 05 Mayıs 2017 21:30
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