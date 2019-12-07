Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerini anlattı!

Nur Fettahoğlu, MAG dergisinin Aralık sayısına röportaj verdi. Güzel oyuncunun samimi açıklamaları dikkat çekti. İşte o açıklamalardan bazıları...Proje seçiminde senaryonun önemli olduğunu ve yapımcının ne istediği bilmesi gerektiğini ifade eden Nur Fettahoğlu oyunculuktaki gelecek hedefleri için “Bazı yapımların tarif edilemez bir sinerjisi, bir aurası oluyor. Aurası ekranın ötesine geçebilen oyunculardan biri olmayı diliyorum.” dedi.Babil'in senaryosunu okurken çok yorgun olduğunu ifade eden güzel oyuncu “Tam o yorgunluğun içerisinde karakterin arayışı ve güçlü duruşu beni çok etkiledi” dedi.Güzel oyuncu 2020 yılı için güzel dileklerini “ 2019 benim için güzelliklerle dolu bir yıl oldu. Kızımla yeniden doğdum. 2020’den de aynı güzellikleri bekliyorum herkes için” diyerek iletti.