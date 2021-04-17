Nur Fettahoğlu yeni projesini anlattı: "Heyecan verici..."

Aylin karakterini severek canlandıran oyuncu kendisini heyecanlandıran rolünü şöyle anlatt; “Aylin güçlü, tuttuğunu koparan ve kendi uzmanlık alanında çok başarılı bir hukukçu. Her şeyin üstesinden kendi başıma gelebilirim mantığı ile, belki de kimseye güvenemediği için, kendine yıkılmaz olduğunu düşündüğü surlarla bir dünya kuruyor. Sakladığı sırlar var. Kendi hayatında herkesten gizli bunlarla mücadele ederek kurduğu steril, planlı ve kontrollü dünyası bir gün hiç tahmin edemeyeceği bir şekilde çöküyor. Beklemediği bir olaylar silsilesinde duvarları birer birer yıkılırken tanışıyoruz onunla. Bu toz dumanın içerisinde, bir yandan yıkım devam ederken, bir yandan o duvarları yeniden kurmaya çabalayan bir kadının hikayesini izleyeceğiz. Bana ne tür duygularla gelecek, o dönüştükçe hikayesi onu nasıl dönüştürecek ben de bunu heyecanla keşfetmeyi bekliyorum.”Proje seçiminde hislerine güvenen izleyici ile empati kurmaya çalışan oyuncu Kağıt Ev’de izleyiciyi nelerin beklediğini ise şöyle dile getirdi; “Alanlarında çok başarı olan iki hukukçunun kızlarının işlediği bir cinayet sonucu adalete güvenmek yerine yanlış karar vermeleriyle birlikte tersine dönen dünyaları. Alışılmışın dışında bir kurguya ve ritme sahip bazen çekerken nefes almaya vaktimiz olmadığını düşündürtecek kadar.”Erdal Beşikçioğlu ile daha önce sinema filmi için kamera arkasına geçen güzle oyuncu; partneri ile ilgili ise şunları söyledi; “Daha önce - on seneyi aşın bir süre önce- Kurtlar Vadisi Filistin’de beraber çalışmıştık. Erdal sürprizleri olan, şahane bir partner. Tekrar çalışma imkanı bulduğumuz için mutluyum. O zaman da keyifli bir yolculuktu, ama itiraf etmeliyim ki Kağıttan Ev’de daha çok eğleniyoruz.”Etkileyici hikayesi, güçlü isimleri ile Kağıt Ev 19 Nisan Pazartesi Akşamı Star’da başlıyor.