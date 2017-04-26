2014’te işadamı Sarp İbrahimoğlu’yla evlenip podyumlara veda eden Nur Gümüşdoğrayan, önceki gün kızı Leyla ile Bebek’teydi.
Minik bebeğiyle güneşli havanın tadını çıkaran eski manken, “Evlendikten sonra evimin kadını oldum ve şimdi de kızımla ilgileniyorum. Ama sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılacak defilelerde podyuma çıkarım” dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Nur Gümüşdoğrayan evinin kadını oldu
Önceki gün kızı Leyla ile Bebek’te görüntülenen Nur Gümüşdoğrayan, podyumlara dönebileceğinin sinyalini verdi.Magazin - 27 Nisan 2017 06:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Nur Gümüşdoğrayan, podyum
MAGAZİN HABERLERİ
- Fazıl Say, sevgilisi Ece Dağıstan ile gezmelerde
- Hayko Cepkin'den Beşiktaş'a şampiyonluk bestesi
- Alişan-Eda Erol aşkının detayları ortaya çıktı
- Hayat Şarkısı, Şili’de yayına giriyor!
- Bella Thorne'un paylaşımları her şeyi ortaya çıkardı!
- Meryem Uzerli 'yaşlılık' paylaşımıyla şaşırttı
- Mine Tugay Marakeş'e tatile mi gidiyor?
- Özge Özder aradığı aşkı buldu
- Hatice'nin değişimi şaşırtıyor
- Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi