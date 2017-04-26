Nur Gümüşdoğrayan evinin kadını oldu

Önceki gün kızı Leyla ile Bebek’te görüntülenen Nur Gümüşdoğrayan, podyumlara dönebileceğinin sinyalini verdi.

Magazin - 27 Nisan 2017 06:00
Nur Gümüşdoğrayan evinin kadını oldu
2014’te işadamı Sarp İbrahimoğlu’yla evlenip podyumlara veda eden Nur Gümüşdoğrayan, önceki gün kızı Leyla ile Bebek’teydi.

Minik bebeğiyle güneşli havanın tadını çıkaran eski manken, “Evlendikten sonra evimin kadını oldum ve şimdi de kızımla ilgileniyorum. Ama sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılacak defilelerde podyuma çıkarım” dedi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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