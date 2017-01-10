Nur Yerlitaş İşte Benim Stilim'den yine mi ayrılıyor? Gözyaşları içinde konuştu...

Magazin - 10 Ocak 2017 23:30

Ayşenur Balcı'nın son görüntüleri olay oldu!

'İşte Benim Stilim'de yarışmacıların hararetli tartışmalarına dayanamayan Nur Yerlitaş sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ardından da dayanamadığını belirterek programda kalmak istemediği söyledi. Gözyaşlarına boğulan ünlü modacının bu sözlerden sonra programa devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.