Nur Yerlitaş İşte Benim Stilim'den yine mi ayrılıyor? Gözyaşları içinde konuştu...
'İşte Benim Stilim'in 10 Ocak 2017 Salı günü yayınlanan bölümüne Nur Yerlitaş'ın gözyaşları içinde programda kalmak istemediğini söylemesi damga vurdu.
Magazin - 10 Ocak 2017 23:30
'İşte Benim Stilim'de yarışmacıların hararetli tartışmalarına dayanamayan Nur Yerlitaş sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ardından da dayanamadığını belirterek programda kalmak istemediği söyledi. Gözyaşlarına boğulan ünlü modacının bu sözlerden sonra programa devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.İşte o anlar;
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