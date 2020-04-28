İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle cenaze töreni düzenlenemeyen Yerlitaş, Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye sadece 5 kişinin katılmasına izin verildi.
Yerlitaş'ın Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirilen cenazesini görmek için yakın arkadaşı sanatçı Sibel Can, gasilhaneye geldi.
Hülya Avşar da ünlü modacıyı son yolculuğu sırasında yalnız bırakmadı.
Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı!
Hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, son yolculuğuna uğurlandı. Yerlitaş’ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'ndaki annesinin mezarlığının yanına defnedildi.
28.04.2020 16:15 Magazin