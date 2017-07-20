Magazin - 20 Temmuz 2017 17:20

Nur Yerlitaş: İyileşeceğim biraz zaman

Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da tatil yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nur Yerlitaş'tan iyi haber geldi. Zatürre teşhisi konulan ve 10 gün boyunca tedavi edilen ünlü modacı Nur Yerlitaş taburcu oldu.Nur Yerlitaş o anlardan bir kareyi "Hastaneden ayrılırken ben" notuyla paylaştı.