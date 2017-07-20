Nur Yerlitaş taburcu oldu!

10 gün önce hastaneye kaldırılan Nur Yerlitaş taburcu oldu.

Magazin - 20 Temmuz 2017 17:20
Nur Yerlitaş taburcu oldu!
Bodrum'da tatil yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nur Yerlitaş'tan iyi haber geldi. Zatürre teşhisi konulan ve 10 gün boyunca tedavi edilen ünlü modacı Nur Yerlitaş taburcu oldu.

Nur Yerlitaş o anlardan bir kareyi "Hastaneden ayrılırken ben" notuyla paylaştı.



Nur Yerlitaş: İyileşeceğim biraz zaman

Nur Yerlitaş: İyileşeceğim biraz zaman



Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı

Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı
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