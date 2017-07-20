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Nur Yerlitaş taburcu oldu!
10 gün önce hastaneye kaldırılan Nur Yerlitaş taburcu oldu.
Magazin - 20 Temmuz 2017 17:20
Bodrum'da tatil yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan Nur Yerlitaş'tan iyi haber geldi. Zatürre teşhisi konulan ve 10 gün boyunca tedavi edilen ünlü modacı Nur Yerlitaş taburcu oldu.
Nur Yerlitaş o anlardan bir kareyi "Hastaneden ayrılırken ben" notuyla paylaştı.
Nur Yerlitaş: İyileşeceğim biraz zaman
Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı
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Bağlantılar:
Nur Yerlitaş,
hastane,
taburcu
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