Nurgül Yeşilçay ekrana dönüyor!

“Son Nefesime Kadar” dizisinin hem duygu dolu hem aksiyon dolu sahnelerinin olmasının izleyiciyi çekeceğini söyleyen Nurgül Yeşilçay: “Benim dizide canlandırdığım Mihri karakteri şimdiye kadar televizyonda izlemeye alışkın olduğumuz bir karakter değil, bambaşka bir karakter. Mihri güçlü olduğu kadar, başını da yaslayacağı omuz arayan bir kadın. Onu canlandırmak gerçekten çok zevkli.” dedi.23 Şubat Çarşamba günü FOX’ta ekrana gelmeye hazırlanan “Son Nefesime Kadar”, kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyor.Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem'in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.“Son Nefesime Kadar”, 23 Şubat Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.