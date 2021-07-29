Nurgül Yeşilçay: Evlenmeye üşeniyoruz!

Nurgül Yeşilçay önceki akşam sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat’la Bebek'te yemek yedi. Mekan çıkışı magazin muhabirleriyle sohbet eden oyuncu, oğlunun önemli bir sanat okulunu kazandığını ve kutlama yaptıklarını söyledi.Yeşilçay, evlilik sorularına da şöyle yanıt verdi:“Valla vakit bulamıyoruz. Bir de çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın diline düştük, ‘Organize edip sizi çağıracağız’ diyorlar.”