Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu aynı projede!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay ile genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı, ‘Bir Barda Bir Gece...’ oyunu için çalışmalar başladı. Yeşilçay’ı uzun bir aranın ardından, Saraçoğlu’nu ise ilk kez sahnede izleyebileceğimiz ‘Bir Barda Bir Gece...’ bu sezonun iddialı oyunlarından olmaya hazırlanıyor.Nagihan Gürkan’ın yöneteceği oyun, kadınların her akşam başlayan elektrik kesintileri sırasında kayboldukları bir dünyada arkadaşını bulmak için bir bara giden lise öğrencisi ile barın tek çalışanı olarak kalan bir kadının arasındaki gerilimli ilişkiyi merkezine alacak. Günümüze çok da uzak olmayan distopik bir dünyayı izleyenlere aktaracak bu çarpıcı oyun, ilk kez 26 Kasım Cuma akşamı seyirciyle buluşacak.