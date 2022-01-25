Yoğun kar yağışının etkilerinin konuşulduğu saatlerde oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Nurgül Yeşilçay herkesin aksine mahsur kaldığı yerden memnundu. Zor şartlar altında olmadığının mesajını veren oyuncu Yeşilçay kaldığı yerden paylaşım yaptı.
Happy Valley'nin yerli uyarlaması ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinde rol alacak olan oyuncu paylaşımında "Ay böyle bir yerde mahsur kaldım. Sefam olsun" notuyla manzarayı paylaştı.
Nurgül Yeşilçay mahsur kaldığı yeri 'Sefam olsun' diyerek paylaştı
Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok vatandaş zor anlar yaşadı. Yollarda, havaalanında ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar bulunurken oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan ilginç bir paylaşım geldi. Nurgül Yeşilçay mahsur kaldığı yeri "Sefam olsun" diyerek paylaştı.
25.01.2022 23:03 Magazin