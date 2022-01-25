Nurgül Yeşilçay mahsur kaldığı yeri 'Sefam olsun' diyerek paylaştı

Yoğun kar yağışının etkilerinin konuşulduğu saatlerde oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan bir paylaşım geldi. Nurgül Yeşilçay herkesin aksine mahsur kaldığı yerden memnundu. Zor şartlar altında olmadığının mesajını veren oyuncu Yeşilçay kaldığı yerden paylaşım yaptı.Happy Valley'nin yerli uyarlaması ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinde rol alacak olan oyuncu paylaşımında "Ay böyle bir yerde mahsur kaldım. Sefam olsun" notuyla manzarayı paylaştı.