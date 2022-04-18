Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı!

Nurgül Yeşilçay, 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyununun önceki günkü gösteriminde talihsizlik yaşadı. Ünlü isim, oyunun ilk dakikalarında bir anda yere yığıldı.

18.04.2022 13:08 Magazin

Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı!
Bir süredir Afra Saraçoğlu'yla beraber sahnelediği 'Bir Barda Bir Gecce' isimli tiyatro oyunu ile izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, sahnede yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

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Nurgül Yeşilçay: Her dakika görüşürsen eski koca olmaz



Güzel oyuncu, oyunun önceki gün saat 17.00'deki gösteriminde baygınlık geçirdi. Yoğun iş temposuna dayanamayan Yeşilçay, performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, hemen kulise götürüldü.

Nurgül Yeşilçay'dan makyajsız paylaşım

Nurgül Yeşilçay'dan makyajsız paylaşım



Tiyatroseverlerin şoka girdiği anlardan hemen sonra ara verildi. Mekandaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncunun, tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı. Yeşilçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi.

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