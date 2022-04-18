Nurgül Yeşilçay sahnede bayıldı!

Nurgül Yeşilçay: Her dakika görüşürsen eski koca olmaz
Güzel oyuncu, oyunun önceki gün saat 17.00'deki gösteriminde baygınlık geçirdi. Yoğun iş temposuna dayanamayan Yeşilçay, performansın ilk dakikalarında bir anda yere yığılınca, hemen kulise götürüldü.
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Tiyatroseverlerin şoka girdiği anlardan hemen sonra ara verildi. Mekandaki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncunun, tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı. Yeşilçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyunun iki günlük gösterimleri tedbir amaçlı ileri bir tarihe ertelendi.
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