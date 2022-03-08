Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan duyurdu: Büyük bir kaza atlattım!

Ocak ayında dizi setinde geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, takipçilerini; sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Bir süredir sosyal medyadan uzak olan güzel oyuncu, "Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" uyarısında bulundu.Çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaşan 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, son durumunu şu sözlerle anlattı:"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!!!"Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun..." mesajları yağdı.Öte yandan uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, daha önce muhabirlerin 'evlilik' sorularına, "Vallahi vakit bulamıyoruz. Bir de doğruyu söylemek gerekirse biz evlilik için çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın da diline düştük. Onlar, 'Organize edip, sizi çağıracağız.' diyorlar. Siz düşünün gerisini artık." demişti.