Nurgül Yeşilçay tarafını belli etti!

Tatilde bulunduğu süre zarfında çok sayıda keyifli paylaşıma imza atan Yeşilçay, İstanbul’a döndüğünde de paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.Meşhur Ağustos Böceği ve Karınca masalına gönderme yapan Yeşilçay, herkesin tatil yapması gerektiğini söyleyerek paylaşımının üzerine “Ağustos Böceği ve Karınca’da Ağustos Böceği’ni tutuyorum. Fırsatı olan yallah tatile” notunu düştü.Güzel oyuncu yaptığı bu paylaşımla ünlü masaldaki tarafını da belli etmiş oldu.(Kaynak: sozcu.com.tr)