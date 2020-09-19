Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.
Mesude Erarslan'ın yöneteceği, Mahinur Ergun'un ise yazdığı dizide Nurgül Yeşilçay'ın eşini Yurdaer Okur canlandıracak.
Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'lı Kefaret'e bomba isim
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturacağı ve senaryosunu Mahinur Ergün’ün kaleme aldığı, Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabının bir hikayesinden uyarlanacak olan “Kefaret” kod adlı dizi, FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
19.09.2020 19:47 Magazin