Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'lı Kefaret'e bomba isim

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.Mesude Erarslan'ın yöneteceği, Mahinur Ergun'un ise yazdığı dizide Nurgül Yeşilçay'ın eşini Yurdaer Okur canlandıracak.