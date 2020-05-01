Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız şu günlerde Nurgül Yeşilçay da sosyal medya kullanımına ağırlık verdi. Evinde çektiği eğlenceli videolarla takipçilerinin yüzünü güldüren oyuncu, 1 Mayıs'ı da boş geçmedi.
İşte Nurgül Yeşilçay'ın esprili 1 Mayıs paylaşımı:
Oyuncu paylaştığı bu videonun altına şöyle yazdı:
"Bu sene gördüm ki, en çok da ev hanımlarının bayramı kutlu olsun. Kontrolün kadınlarda olduğu emeğin sömürülmediği nice 1 Mayıslara… Yaşasın 1Mayıs. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."
Nurgül Yeşilçay'dan espirili 1 Mayıs paylaşımı!
Karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın 1 mayıs paylaşımı da oldukça ilgi gördü.
01.05.2020 18:24 Magazin