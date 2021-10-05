Nurgül Yeşilçay'dan hayranlarını sevindirecek haber!

Nurgül Yeşilçay, yeni sezonda da ekranlarda boy gösterecek. Son olarak Kefaret dizisinde rol alan başarılı isim, dizi final yapar yapmaz kısa bir tatilden sonra yine iş başı yapmıştı. Başrolünü Cengiz Bozkurt ile paylaştığı Kim Bu Aile isimli sinema filminde rol alan Nurgül Yeşilçay, yoğun tempoda çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.Bir tiyatro projesi için hazırlanan Nurgül Yeşilçay’ın bir de dizi anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncu Pastel Film ile yeni sezon için anlaşma yaptı.Yeni dizi bir uyarlama yapım olacak. Ancak henüz bu proje için detaylı bilgiler bulunmuyor. Pastel Film ile daha önce Ezo Gelin isimli dizide birlikte çalışan ünlü oyuncu, bu anlaşması ile hayranlarına bir kez daha müjde vermiş oldu.