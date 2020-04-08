Nurgül Yeşilçay'dan karantina tavsiyeleri..

Ev karantinasında olan Nurgül Yeşilçay, takipçilerine temizlik yaparken kas çalıştırma tüyoları verdi. Yeşilçay, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, “Merhaba spora gönül vermiş dostlarım. Bugünkü sporumuzu bu iki aletimizle yapacaz!!! Bel, kol, popo ve bacak kaslarını bi arada çalıştıran iki süper alet. Şu püsküllü olanın tasarımı hatalı, fazla oynar başlık, silinecek yeri tutturması zor falan ama bir ütü kadar sıkıcı olmadığı için bu günler için uygun olduğunu düşünüyorum!!!” Hani bu süreç sonrası digital dünyaya geçiş yapıyoduk! Oklavayla, süpürgeyle mi geçiyorum ben dijitale” notunu düştü.