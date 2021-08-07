Nurgül Yeşilçay'dan yeni proje... İşte rol arkadaşları...

Rol aldığı 'Kefaret' dizisi final yapan Nurgül Yeşilçay, yeni bir sinema filmiyle beyaz perdeye dönüyor. İşte detaylar..

07.08.2021 21:57 Magazin

Nurgül Yeşilçay'dan yeni proje... İşte rol arkadaşları... Nurgül Yeşilçay'ın rol aldığı Fox Tv'de ekrana gelen 'Kefaret' dizisi geçtiğimi haftalarda final yapmıştı. Yeşilçay final bölümünün ardından CJ Grup’un Türkiye şubesi CJ ENM’in ülkemize uyarlayacağı “Extreme Job” filminin yerli uyarlaması “Kim Bu Aile” için anlaşma yaptı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; filmin çekimleri Eylül ayında başlayacak ve yönetmen koltuğuna Bedran Güzel oturacak.

Yeşilçay’ın Menekşe adlı bir pavyon şarkıcısına hayat vereceği film güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin ilk anlaşılan ismi şu günlerde “Leyla ile Mecnun” dizisinde rol alan başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt’tu.

Aksiyon komedi türündeki filmde ayrıca Ferit Aktuğ, Onur Buldu, Doğan Can Sarıkaya ve Altan Erkekli de rol alacak.
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