Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat’tan annesine ‘Anneler Günü’ sürprizi!

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat’tan annesine ‘Anneler Günü’ için bir şarkı yaptı. Güzel oyuncu oğlunun şarkısını Instagram'dan şu notla paylaştı:“Yaaa çok tatlı bişey yapmış benim oğlanla arkadaşı❤️Gülerken, ağlamalık bi şey olmuş👏 Elinize sağlık canlarım benim👏 Bu şarkı benden bütün ergen analarına gelsin!!! Yok yok tabii ki bütün analara gelsin.”