Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat’tan annesine ‘Anneler Günü’ için bir şarkı yaptı. Güzel oyuncu oğlunun şarkısını Instagram'dan şu notla paylaştı:
“Yaaa çok tatlı bişey yapmış benim oğlanla arkadaşı❤️Gülerken, ağlamalık bi şey olmuş👏 Elinize sağlık canlarım benim👏 Bu şarkı benden bütün ergen analarına gelsin!!! Yok yok tabii ki bütün analara gelsin.”
Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Nejat’tan annesine ‘Anneler Günü’ sürprizi!
Nurgül Yeşilçay'a oğlu Nejat, ‘Anneler Günü’ günü için şarkı yaptı.
09.05.2020 17:31 Magazin