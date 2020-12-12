Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla pandemi dönemine damga vurmuştu. Ünlü oyuncu TikTok’tan da uzak kalamadı. Başrolünde oynadığı Kefaret dizisinde kızını canlandıran çocuk oyuncu Lavinya Ünlüer ile sette dans videosu çekti.
Gwen Stefani’nin ‘Rich Girl’ şarkısı eşliğindeki eğlenceli videoda Nurgül Yeşilçay’ın sürpriz dans performansı büyük beğeni topladı.
Nurgül Yeşilçay’ın set arasındaki ilginç dans performansı!
Nurgül Yeşilçay’ın çocuk oyuncu Lavinya Ünlüer ile set arasında Tik Tok için çektiği dans videosu büyük ilgi topladı.
12.12.2020 16:32 Magazin